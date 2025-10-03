Orbán dice que el plan de la UE para Ucrania se basa en la ilusión de que Rusia perderá

Budapest, 3 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, afirmó este viernes que las estrategias de la Unión Europea (UE) sobre la guerra provocada por el ataque ruso a Ucrania se basan en la ilusión de que Rusia se debilitará.

«La estrategia bélica de la UE se basa en una equivocación, de que a Rusia se le acabará el dinero antes que a nosotros y así no podrá armarse, mientras que nosotros seguiremos apoyando a Ucrania, por lo que Moscú se retirará», explicó en declaraciones a la radio pública Kossuth.

«Esta es una ilusión y tendrá graves consecuencias», afirmó el primer ministro, que añadió que la UE ya ha gastado «más de 180.000 millones de euros» en la guerra y reiteró que la solución es la negociación, una postura que -dijo- cada vez más lideres comunitarios apoyan.

En verdad, ese dinero no ha sido sólo para asistencia militar, sino para ayuda financiera, humanitaria y de apoyo a los refugiados, de los que el 65 % se ha proporcionado como subvenciones o apoyo en especie y el 35 % en forma de préstamos, según datos de la UE.

En relación con Ucrania, atacada en 2022 por Rusia, el jefe de Gobierno húngaro volvió a afirmar que no apoya su integración a la UE.

«Nos dan pena, pero no queremos compartir su destino», dijo y propuso de nuevo que la UE firme un acuerdo estratégico con Ucrania.

Orbán aseguró ayer en Copenhague en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que la propuesta para acelerar el inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE está «muerta» debido a su veto.

Orbán es el mejor aliado de Moscú entre los líderes de la UE y, de hecho, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo ayer que si los magiares quieren conservar su identidad votarán en las elecciones del año que viene al actual primer ministro, informaron los medios húngaros.EFE

