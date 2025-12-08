Orbán dice que Erdogan es el «único mediador exitoso» en la guerra en Ucrania

Estambul, 8 dic (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró este lunes en Estambul que el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, es «el único mediador exitoso» en la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania.

«Creemos que este conflicto (entre Rusia y Ucrania) no se puede resolver en el campo de batalla. Y si no se puede resolver en el campo de batalla, hay que hacer la paz», dijo Orbán durante una rueda de prensa con Erdogan, retransmitida en directo.

«Apreciamos los esfuerzos del presidente (Erdogan). En este asunto, es el único mediador exitoso», añadió el primer ministro húngaro, tras terminar una reunión de dos horas con Erdogan en el palacio de Dolmabahçe en Estambul.

La visita de Orbán es parte de la séptima reunión anual del alto consejo de cooperación bilateral y los dos mandatarios firmaron acuerdos en varios campos, desde la aviación a la seguridad, la tecnología, la cultura y la educación.

Ambos dirigentes destacaron que el comercio bilateral entre Turquía y Hungría ya roza los 6.000 millones de dólares anuales y que el objetivo es llegar a los 10.000 millones.

Orbán agradeció además a su anfitrión que, gracias a los gasoductos turcos, el gas ruso sigue llegando a Hungría.

Erdogan dijo que también se ven «resultados positivos en la cooperación en proyectos concretos en la industria de defensa» y opinó que esa colaboración debe aumentar teniendo en cuenta las «condiciones cambiantes de la seguridad en Europa».

Orbán es el dirigente de la Unión Europea más cercano al Kremlin, mientras que Turquía mantiene una posición de equilibrio, respaldando por una parte la postura de Ucrania y por otra manteniendo buenas relaciones con Moscú, sin aplicar sanciones. EFE

