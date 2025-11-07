Orbán dice que Hungría recibió excepción general y a sanciones de EEUU a petroleras rusas

Budapest, 7 nov (EFE).- Hungría ha recibido excepciones «generales» y «sin límite temporal» a las sanciones de EE.UU. contra dos importantes petroleras rusas, aseguró este viernes el primer ministro, Viktor Orbán, en Washington tras encontrase con el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Hungría seguirá teniendo los precios de energía más bajos. Hemos recibido una excepción para los oleoductos Turco y Druzhba (Amistad)», señaló el mandatario en declaraciones a la prensa húngara retransmitidas desde la capital estadounidense por la emisora pública M1.

«Se trata de un acuerdo general y sin límite temporal», precisó el primer ministro ultranacionalista, que antes de viajar a Washington había afirmado que el suministro energético de Rusia y las sanciones de EE.UU. sería el tema más «grave e importante» del encuentro con su aliado Trump. EFE

