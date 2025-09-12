Orbán dice que Von der Leyen debería dimitir ya que lleva a la UE hacia «el abismo»

2 minutos

Budapest, 12 sep (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, dijo este viernes que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, debería abandonar su puesto, ya que sus políticas llevan a la Unión Europea (UE) «al abismo».

«Sería mejor que la presidenta de la Comisión hiciera las maletas, se marchara en silencio a casa y dejara Bruselas a aquellos que son capaces de hacer mejores políticas», señaló Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth, desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

El primer ministro afirmó que las políticas de Von der Leyen «se basan en 4 o 5 pilares» que no funcionan y que «deberían ser revisados», ya que con su liderazgo «la Unión Europea (UE) avanza hacia el abismo».

Orbán enumeró la transición ecológica que, como opinó, genera el alza de los precios energéticos, lo que calificó como «mortal para la economía europea».

El líder húngaro también criticó las políticas relacionadas con Ucrania, el pacto migratorio, las sanciones europeas contra Rusia y lo que definió como «mal acuerdo» cerrado por la UE con Estados Unidos.

El Parlamento Europeo registró ayer dos mociones de censura contra la Comisión que lidera Von der Leyen, una del grupo de la Izquierda y otra de los ultraderechistas «Patriotas por Europa», a los que pertenece el partido de Orbán, el Fidesz.

Patriotas por Europa asegura en su moción que «la UE es hoy más débil que nunca debido al persistente fracaso de la presidenta de la Comisión a la hora de hacer frente a los retos más acuciantes».

Los ultras -a los que también pertenece el partido español Vox- destacan un «declive económico y social», la «alarmante» situación de seguridad en Europa o la «falta de transparencia y rendición de cuentas» en las decisiones comunitarias.

Ninguna de las dos mociones tiene visos de prosperar en el hemiciclo, ya que sacarla adelante requiere el apoyo de dos terceras partes de los eurodiputados que emitan su voto.

Orbán realiza una visita en Abu Dabi, donde tiene previsto entrevistarse con el emir Mohamed bin Zayed Al Nahayan, para tratar, entre otros, temas energéticos. EFE

mn/jk/jgb