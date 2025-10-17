Orbán garantiza a Putin las condiciones para la cumbre ruso-estadounidense en Hungría

1 minuto

Moscú, 17 oct (EFE).- El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, garantizó hoy en conversación telefónica al presidente ruso, Vladímir Putin, las condiciones para la organización en Budapest de la cumbre con el líder de Estados Unidos, Donald Trump.

«Orbán expresó su disposición a garantizar las condiciones para la organización en Budapest de una posible cumbre ruso-estadounidense», informó el Kremlin en un comunicado.EFE

