Orbán le dice a Putin que la seguridad energética de Hungría depende de suministros rusos

Moscú, 28 nov (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista, Viktor Orbán, afirmó hoy que la seguridad energética de su país depende de los suministros rusos, al comienzo de su reunión en el Kremlin con el presidente Vladímir Putin.

«La base de la seguridad energética de Hungría reside en el suministro estable de recursos energéticos rusos, pasados, presentes y futuros», dijo el jefe del Gobierno húngaro.

Insistió en que Budapest valora «enormemente la estabilidad y la previsibilidad del suministro energético ruso».

«Hungría está interesada en mantener un diálogo energético con su país», aseguró Orbán al jefe de Kremlin, y añadió: «Creo que, dado el clima político actual, hemos hecho un gran esfuerzo por desarrollar la cooperación entre nuestros pueblos. Y espero sinceramente que hagamos mucho más».

El primer ministro húngaro subrayó que su país «padece el impacto del conflicto ucraniano y sufre importantes pérdidas económicas».

«La cooperación económica se ve obstaculizada por la acciones bélicas, y esto es válido tanto para Europa como para nosotros», resumió.

En la reunión participan los ministros de Exteriores de ambos países, el ruso Serguéi Lavrov y el húngaro Péter Szijjártó, y el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, coordinador de la política energética de este país, que suministra a Budapest petróleo y gas a precios por debajo del mercado. EFE

