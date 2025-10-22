Orbán llegará tarde al Consejo Europeo y estará representado por Fico

Budapest, 22 oct (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, llegará con retraso a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) que se celebra el jueves en Bruselas, debido a los actos de conmemoración de la revolución antisoviética de 1956 que tienen lugar en su país.

El jefe del Gobierno eslovaco, el populista de izquierdas Robert Fico, representará a Orbán durante las horas de su ausencia, a petición del mandatario magiar que, para ello, le transfirió su derecho de veto.

Se prevé que el Consejo Europeo comience a las 10.00 hora local (08.00 GMT), mientras que el primer ministro húngaro espera trasladarse a Bruselas después de haber pronunciado hacia el mediodía un discurso en la llamada ‘Marcha de Paz’ que tendrá lugar en Budapest con motivo del aniversario.

De esta manera se espera que Orbán esté ausente cuando sus homólogos comunitarios discutan, según el orden del día, asuntos relacionados con Ucrania.

El líder magiar se opone categóricamente a la integración en la Unión Europea del país atacado por Rusia, así como a la financiación de su armamento y otras adquisiciones militares.

Según la agenda del Consejo Europeo, en la primera parte de la jornada estará presente en la cumbre el presidente ucraniano, Volodomír Zelenski, que no coincidirá con el mandatario húngaro.

«Por más que lo haya explicado desde hace años, no se ha conseguido que la cumbre se celebre otro día», ha afirmado Orbán, según recoge el portal independiente Hvg.hu, al lamentarse de que los responsables de organizar la cumbre no hayan accedido a su solicitud de trasladarla a otra fecha.

Cada 23 de octubre Hungría celebra el aniversario del estallido de la revolución antisoviética de 1956, que fue duramente aplastada por el Ejército Rojo, de la Unión Soviética.

Esta fiesta es un importante punto de referencia para los políticos del país centroeuropeo.

Se espera que Orbán pronuncie su discurso al final de la ‘Marcha de la Paz’, organizada por personajes y organizaciones cercanas al primer ministro.EFE

