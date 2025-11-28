Orbán negocia con Putin suministro de hidrocarburos baratos a cambio de apoyo en Ucrania

5 minutos

Moscú, 28 nov (EFE).- El primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, se reunió este viernes con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, para negociar el suministro de hidrocarburos baratos y la compra de acciones en las petroleras rusas sancionadas por EE.UU., a cambio del apoyo de Budapest a Moscú en Ucrania.

«Conocemos su postura equilibrada sobre el problema ucraniano», dijo Putin al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin.

Orbán, quien aseguró que éste es su decimocuarto encuentro con el jefe del Kremlin, ya suscitó duras críticas de Bruselas cuando viajó a Moscú en «misión de paz» nada más asumir a mediados de 2024 la presidencia de la Unión Europea (UE).

«Viaja sin mandato europeo, y viaja sin consultarnos, pero eso no es nada nuevo. Tiene sus propias ideas para poner fin a esta guerra, que hasta ahora no se han materializado. Si alguien tiene una idea mejor que nosotros, será muy bienvenida. Pero dudo que esta vez tenga más éxito que la última, lamentablemente», dijo el canciller alemán, Friedrich Merz.

Orbán apoya el plan de paz de Trump

Orbán ha logrado lo que pocos han podido, llevarse bien al mismo tiempo con Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por ello, volvió a ofrecer hoy Budapest como sede no sólo para una cumbre bilateral, como la que fue finalmente cancelada en octubre, sino para unas futuras negociaciones de paz en Ucrania entre ambas potencias.

Putin, quien ayer aseguró que con dichas negociaciones busca el reconocimiento de la Casa Blanca de sus conquistas territoriales en Ucrania, no dudó en aceptar la propuesta.

«Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar», señaló.

Consciente de la pésima relación entre Hungría y Ucrania, destacó que ya le pareció bien cuando en octubre pasado Trump ofreció la capital húngara como sede para la cumbre.

«Fue una propuesta de Donald. Dijo: ‘Nosotros tenemos una buena relación con Hungría, tú y Víktor tenías buena relación, yo también’. Por supuesto, nosotros aceptamos con placer», comentó.

Orbán aseguró que la reunión de hoy -la cuarta desde el comienzo de la guerra en Ucrania- le permite confirmar que Hungría «está dispuesta a ofrecerse como sede para tales negociaciones y está dispuesta a contribuir al exitoso desenlace de este proceso».

Poco importa que Trump haya dicho en Truth Social que se reunirá con Putin y con Zelenski «SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final».

«Hungría está interesada en la paz y sinceramente esperamos que la iniciativa de paz desvelada recientemente conduzca al fin y al cabo a esa paz», afirmó Orbán.

La visita del líder húngaro, que aboga por suspender la asistencia financiera a Kiev, coincide con la dimisión del jefe de gabinete de la Presidencia ucraniana, Andrí Yermak, después de que las autoridades anticorrupción registraran su apartamento y despacho.

Hidrocarburos baratos y acciones en Lukoil

Con todo, el principal motivo de la visita es la extrema dependencia húngara de los suministros energéticos rusos: un 65 % del crudo y el 85 % del gas que consume.

«La base de la seguridad energética de Hungría reside en el suministro estable de recursos energéticos rusos, pasados, presentes y futuros», más aún debido al «impacto del conflicto» ucraniano que ha causado «grandes pérdidas económicas» al país, aseguró el jefe Gobierno húngaro.

Por ello, insistió en el Kremlin en que valora «enormemente la estabilidad y la previsibilidad del suministro energético ruso» y que «Hungría está interesada en mantener un diálogo energético» con Rusia.

De hecho, en la cita de hoy participó el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, coordinador de la política energética de este país, quien subrayó que Hungría recibe suministros estables porque importa gas de tubería y no gas licuado, mucho más caro.

El funcionario ruso recordó que en los primeros diez meses de este año Hungría importó 5.400 millones de metros cúbicos de gas -cuando el pasado año esa cifra ascendió a 8.600 millones- en virtud de un contrato suscrito con el consorcio ruso Gazprom en 2021 y ampliado en 2023.

Nóvak confirmó que en Moscú también se habló de los planes de expansión de la petrolera húngara MOL, que quiere adquirir las participaciones de las petroleras rusas Lukoil y Rosneft -interesadas en vender sus activos en el extranjero debido a las sanciones estadounidenses- en Serbia, Bulgaria y Rumanía.

«Los socios húngaros trabajan en esa dirección. Mucho depende de las conversaciones comerciales. Ese trabajo debe realizarse con tranquilidad y sin mayor publicidad», apuntó a la televisión pública.

Antes de subirse al avión, Orbán ya reconoció que el objetivo del viaje a Moscú era que los húngaros sigan pagando los precios más bajos por la energía en Europa este invierno y en 2026, ya que arrancó en su reciente visita a la Casa Blanca una exención de un año ante las sanciones estadounidenses a las petroleras rusas. EFE

