Orbán opina que la CE abandona la legalidad al vetar la compra de energía rusa desde 2027

Budapest, 5 dic (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha opinado este viernes que la Comisión Europea (CE) abandona la legalidad al proponer un veto a la compra de hidrocarburos rusos en 2027, para dificultar la financiación de la agresión a Ucrania y aumentar la independencia energética de la UE.

«Hay que señalar que (la Comisión) se ha desviado del camino de la legalidad y que esto tendrá consecuencias más tarde», aseguró Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública húngara.

Los negociadores del Consejo de la Unión Europea (UE) y del Parlamento Europeo (PE) acordaron ayer que la UE deje de importar gas ruso a partir de septiembre de 2027, aunque con una posible prórroga de un mes para algunos tipos de contratos, y avance gradualmente hasta detener las compras de petróleo ruso al término de ese mismo año.

Bruselas presentará una propuesta legislativa al respecto a principios del año que viene.

Orbán denunció que la CE quiere presentar «de una manera ilícita» la propuesta como un asunto de política comercial, lo que no requiere el apoyo unánime de los países comunitarios, para así neutralizar el veto húngaro.

Hungría, cuyo Gobierno es el mejor aliado de Moscú dentro de la UE, depende mucho del gas y crudo rusos y se opone a que las sanciones comunitarias contra Rusia por la invasión de Ucrania, incluyan las fuentes de energía.

Orbán se entrevistó la pasada semana en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Gobierno húngaro ya ha adelantado que recurrirá ante la justicia europea el plan de la Unión Europea.

«Este es el amanecer de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia», ha afirmado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.EFE

