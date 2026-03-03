Orbán pide apoyo a la Comisión Europea en su disputa con Kiev sobre el oleoducto ‘Druzhba’

2 minutos

Budapest, 3 mar (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, pidió este martes a la Comisión Europea (CE) que le ayude a «neutralizar» los supuestos ataques energéticos de Ucrania contra su país, que sigue sin recibir petróleo ruso a través del oleoducto ‘Druzhba’ (Amistad).

«Insto a la CE que apoye a Hungría en la neutralización del arma energética ucraniana», escribió Orbán en una carta enviada a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

Ucrania alega que ‘Druzhba’, que cruza Ucrania desde Rusia, fue dañado a finales de enero por un ataque ruso, lo que impidió reanudar el flujo de crudo hasta Hungría y Eslovaquia.

En un mensaje en redes sociales, Orbán señaló hoy que Bruselas debe presionar a Kiev para que «no socave la seguridad energética de Hungría y Eslovaquia» y que cumpla «sus obligaciones».

Por eso, amenazó con bloquear todas las decisiones comunitarias que sean favorables a Ucrania hasta que Kiev no haya reanudado el tránsito del crudo ruso por el oleoducto.

Budapest y Bratislava afirman que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue bloqueando el tránsito del crudo ruso por razones políticas.

Los dos países centroeuropeos, cuyos Gobiernos son cercanos a Moscú, dependen mucho de las fuentes de energía rusas.

Los dos han anunciado una comisión para analizar en el lugar de los daños las condiciones en las que se encuentra el oleoducto.

Von der Leyen, que según la prensa internacional podría hablar próximamente con Zelenski sobre el tema, pidió este martes a Ucrania que permita el acceso al oleoducto. EFE

