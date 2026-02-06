Orbán rechaza el despliegue de fuerzas occidentales en Ucrania tras un acuerdo de paz

Budapest, 6 feb (EFE).- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, rechazó este viernes un posible despliegue de tropas europeas en Ucrania tras un acuerdo de paz al advertir que Rusia las consideraría un «objetivo», lo que, a su juicio, acercaría a Europa a una guerra directa con Moscú.

«Rusia ya ha advertido que las consideraría (a las tropas europeas) un objetivo y les dispararía», justificó Orbán en la radio pública Kossuth su rechazo a los planes de países occidentales y de la OTAN de desplegar fuerzas en Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz.

«Los franceses, los ingleses y también los alemanes quieren estacionar fuerzas en Ucrania», agregó el primer ministro al opinar que no se sabe cuánto duraría un eventual acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

Orbán, el líder comunitario más cercano a Moscú, afirmó que Hungría «bajo ninguna condición se verá involucrada en una guerra con Rusia, ni dentro ni fuera del territorio de Ucrania».

En este mismo sentido, el primer ministro volvió a asegurar que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) significaría que entraría un país que está en guerra con Rusia y así también «una guerra inmediata».

Según ha informado esta semana el diario británico Financial Times, Ucrania, EE.UU. y potencias europeas acordaron de cara a la firma de un futuro acuerdo de paz las garantías de seguridad en caso de que Rusia invada de nuevo a su vecino.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo recientemente en Kiev que después de que se logre un acuerdo de paz llegarán a Ucrania tropas terrestres, aviones y barcos, como parte de estas garantías.

Por su parte, Orbán quiere convencer a sus «amigos de la UE» de que no lleven a cabo «esta tontería».

En Hungría se celebran elecciones legislativas el 12 de abril y la mayoría de las encuestas prevé una derrota del partido de Orbán, el Fidesz -en el poder desde 2010-, frente al mayor partido de la oposición, el conservador Tisza, liderado por Péter Magyar, un disidente de la formación gubernamental.

Según la última encuesta del ‘Centro de Investigaciones 21’ el 48 % de los votantes apoya el Tisza y el 38 % al Fidesz.EFE

