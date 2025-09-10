Orbán se solidariza con Polonia por la agresión con drones rusos, pero no condena a Moscú

1 minuto

Budapest, 10 sep (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha asegurado este miércoles que se solidariza con Polonia tras la violación «inaceptable» de su espacio aéreo por drones, pero sin mencionar que los aparatos eran rusos ni condenar a Moscú.

«Hungría se solidariza plenamente con Polonia tras el reciente incidente con drones. La violación de la integridad territorial de Polonia es inaceptable» afirmó Orbán en la red social X.

Según el primer ministro húngaro el incidente justifica las «racionales» políticas de Hungría «de pedir la paz entre Rusia y Ucrania».

En su breve mensaje Orbán no mencionó que se trata de drones rusos ni condenó a Moscú.

«Vivir a la sombra de una guerra está lleno de peligros», añadió el primer ministro, que al mismo tiempo llamó a apoyar «los esfuerzos (de paz) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump».

Orbán es el líder comunitario mejor aliado de Moscú y también es muy cercano a Trump.

Polonia ha calificado de agresión la violación de su espacio aéreo la pasada madrugada por parte de drones rusos.

Las relaciones tradicionalmente buenas entre Hungría y Polonia, socios en la UE y en la OTAN, han empeorado significativamente después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, ya que el Gobierno de Orbán se niega apoyar militarmente a Kiev.

El primer ministro húngaro se opone categóricamente a la integración de Ucrania en la Unión Europea (UE), así como en la OTAN.EFE

mn/as/alf