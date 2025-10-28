Orbán tratará con EEUU las sanciones a petroleras rusas y niega que sean un error

2 minutos

Budapest, 28 oct (EFE).- El primer ministro húngaro, Viktor Orban, abordará la próxima semana en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el asunto de las sanciones a petroleras rusas, dijo hoy Ballázs Orbán, su director director político, quien negó unas declaraciones realizadas por el mandatario ayer al diario «La Repubblica» en el sentido de que dichas sanciones sean un error.

«El diario liberal italiano La Repubblica, y después toda la prensa ‘independiente y objetiva’ de Hungría, atribuyó a Viktor Orbán unas declaraciones que el primer ministro húngaro nunca ha hecho», subrayó el director político del jefe de Gobierno, Balázs Orbán, en la red social Facebook.

Explicó que en la citada entrevista, publicada la víspera con motivo de la visita de Orbán a Roma, el periodista preguntó si «cree que las nuevas sanciones de EE.UU. al petróleo ruso son un error por parte de Trump».

«Me interesa especialmente cómo podríamos crear un sistema viable para la economía húngara, ya que Hungría depende en gran medida del petróleo y el gas rusos. Sin ellos, los precios se dispararían y podría producirse una grave escasez del suministro», agregó Viktor Orbán, según lo cita Balázs Orbán.

‘La Repubblica’ reportó que el primer ministro húngaro había afirmado que está debatiendo con Trump «cómo construir un sistema sostenible» para Hungría, ya que «depende en gran medida del petróleo y el gas rusos. Sin ellos, los precios de la energía se dispararán, provocando escasez de suministro».

El diario añadió que, con respecto a esas sanciones (adoptadas) por la falta de un compromiso serio de Rusia en un proceso para poner fin a la guerra en Ucrania, Orbán contestó que «desde el punto de vista húngaro», Trump cometió un error con las sanciones, por lo que se intentará encontrar una salida.

Orbán es un cercano aliado de Trump, así como también del presidente ruso, Vladimir Putin.

Hungría importa de Rusia el 65 % del petróleo y el 85 % del gas que usa, por lo que se opone rotundamente a las sanciones que puedan afectar estos suministros.

Está previsto que Orbán se entreviste con Trump en Washington la próxima semana, en una fecha no especificada aún. EFE

