Orbán vetará el préstamo de la UE a Ucrania hasta que no fluya el petróleo ruso a Hungría
Bruselas, 19 mar (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reiteró este jueves que hasta que no se reanude el tránsito del crudo ruso por el oleoducto Druzhba, vetará el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania.
«Hasta que no haya petróleo, no habrá dinero», afirmó Orbán al entrar en la cumbre de los líderes de la UE y sostuvo que «Bruselas apoya a Ucrania» y no a Hungría.EFE
