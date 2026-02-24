Orbán vetará el préstamo de la UE a Ucrania hasta que Zelenski «recupere el sentido común»

2 minutos

Budapest, 24 feb (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró este martes que mantendrá el bloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania hasta que el presidente Volodímir Zelenski «recupere el sentido común» y reanude el tránsito de crudo ruso hacia el país centroeuropeo.

«Hemos detenido el préstamo de guerra de 90.000 millones de euros a Ucrania y no aprobaremos ninguna decisión favorable a Ucrania en Bruselas hasta que el presidente Zelenski recupere el sentido común», afirmó Orbán en la red social Facebook.

El primer ministro húngaro volvió a referirse a lo que llama «bloqueo petrolero ucraniano», en alusión a la interrupción de los envíos de crudo ruso hacia Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, dañado en ataques de Moscú pero que Orbán achaca a decisiones políticas ucranianas.

Hungría celebra el 12 de abril elecciones generales en las que los sondeos prevén que el partido Fidesz de Orbán pierda tras 16 años de mayorías absolutas.

Orbán ha intensificado sus mensajes de que si su partido pierde, Hungría se verá arrastrada a la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania, y también de que la Comisión Europea (CE) quiere forzar un cambio de Gobierno.

Así, acusa a Ucrania de querer provocar una escasez y un aumento del precio del combustible.

“Lo hacen para derrocar a nuestro Gobierno y sustituirlo por un gobernador títere que le guste a Kiev”, enfatizó.

El Gobierno de Orbán bloqueó ayer la aprobación del nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania hace 4 años, y también vetó un préstamo de 90.000 millones de euros.

El préstamo había sido acordado por los jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Orbán, en la cumbre del pasado diciembre.

Hungría y Eslovaquia, los dos países que importan crudo ruso por este oleoducto gracias a excepciones en las sanciones europeas contra Moscú, sostienen que el oleoducto ya está en condiciones de reanudar los suministros.

Esos dos gobiernos son también los más cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin, dentro de la Unión Europea.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, urgió ayer a Orbán a respetar el acuerdo de los Veintisiete y «desbloquear» el préstamo a Ucrania.

Costa y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, viajaron hoy a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en el aniversario del comienzo del ataque ruso. EFE

