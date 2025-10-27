Orbán viajará a Washington para debatir con Trump las sanciones energéticas contra Rusia

Budapest, 27 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, viajará a Washington la semana próxima para entrevistarse con el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.

Según el ministro, el viaje ofrecerá una posibilidad para «consultar personalmente con el presidente Trump» el tema de las sanciones estadounidenses contra Rusia en el ámbito energético.

Orbán afirmó hoy en su visita a Roma, en declaraciones al diario ‘La Repubblica’, que Trump «cometió un error» aprobando sanciones a petroleras rusas.

«Con el presidente Trump estamos debatiendo cómo construir un sistema sostenible para la economía de mi país, ya que Hungría depende en gran medida del petróleo y el gas rusos. Sin ellos, los precios de la energía se dispararán, provocando escasez de suministro», explicó Orbán en Roma.

Respecto de estas sanciones ante la falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, Orbán dijo que, «desde el punto de vista húngaro», Trump cometió un error con las sanciones, por lo que se intentará encontrar una salida.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matt Whitaker, recientemente instó a Hungría y otros países europeos que siguen comprando gas y petróleo ruso que se busquen alternativas y dejen de adquirirlos desde Rusia.

Orbán es un aliado de Trump, pero también del presidente ruso, Vladimir Putin.

Szijjártó matizó hoy que «las sanciones estadounidenses contra el sector energético ruso aún no han entrado en vigor, por lo que no suponen ningún tipo de pérdida para Hungría».

Trump había anunciado a mediados de octubre que se iba a reunir en Budapest con Putin para hablar de la paz en Ucrania, un encuentro que luego quedó aplazado por tiempo indeterminado. EFE

