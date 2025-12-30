Orbán y Fico, los únicos líderes europeos a los que Putin felicita por Año Nuevo

Moscú, 30 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó hoy por el Año Nuevo y la Navidad a sus aliados europeos, los primeros ministros húngaro y eslovaco, Viktor Orbán y Robert Fico, además del papa León XIV, según informó este martes el Kremlin.

«El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, envió mensajes de felicitación por la Navidad y el venidero Año Nuevo 2026 a los jefes de Estado y Gobiernos extranjeros», señaló el servicio de prensa de la Presidencia rusa.

Además de Orbán y Fico, Putin felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al presidente chino, Xi Jinping, a su colega turco, Recep Tayyip Erdogan, y al primer ministro indio, Narendra Modi.

El presidente ruso también felicitó al líder norcoreano, Kim Jong-un, y al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Además, Putin envió mensajes de felicitaciones a sus aliados latinoamericanos: el presidente de Brasil, Lula da Silva, de Venezuela, Nicolás Maduro, Cuba, Miguel Díaz-Canel, y los copresidentes del Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El mandatario ruso también felicitó a los líderes exsoviéticos y de otros países de Asia y África. EFE

mos/rml