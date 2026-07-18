Orbelín Pineda firma con el Monterrey para el Apertura 2026

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Monterrey (México), 18 jul (EFE).- El mexicano Orbelín Pineda, mundialista en 2022 y 2026, firmó este sábado con los Rayados del Monterrey para jugar el torneo Apertura local 2026.

«Liderazgo, versatilidad y experiencia internacional. Dos veces mundialista con selección mexicana y con una trayectoria que incluye títulos en México y Europa, Orbelín Pineda comienza un nuevo capítulo defendiendo nuestros colores azul y blanco. Bienvenido», escribió el Monterrey en sus redes sociales.

El centrocampista de 30 años llega procedente del AEK de Atenas griego, con el que tuvo intermitente actividad en el semestre anterior.

Pineda llega para fortalecer el medio campo del equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda, que debutará más tarde en el Apertura 2026 ante el Santos Laguna, en la primera jornada.

Orbelín debutó en primera división en 2014 con el Querétaro y sus actuaciones lo proyectaron al Guadalajara, el equipo más popular del país, con el que estuvo entre 2015 y 2018.

Su ascenso lo llevó al Cruz Azul, conjunto con el que brilló hasta el 2021, cuando emigró a Europa para jugar con el Celta de Vigo en España en 2022.

El originario de Guerrero no logró tener continuidad en la liga española, pero se mantuvo en el fútbol europeo con el AEK de Atenas.

Ha sido seleccionado nacional desde 2016.

Acudió a los Mundiales de Catar 2022 y al de este año, en el que tuvo minutos ante Corea del Sur y Ecuador.

Con la camiseta del Tri presume tres títulos de Copa Oro en 2019, 2023 y 2025 y una Liga de Naciones de Concacaf.

A nivel de clubes ha ganado dos ligas, una con Guadalajara y una con Cruz Azul; una Copa de Campeones de Concacaf, también con Chivas, mientras que en el AEK obtuvo dos superligas y una copa.

El centrocampista se une al uruguayo Diego Rossi, delantero que hace unas semanas se convirtió en el primer refuerzo del Monterrey para el presente certamen. EFE

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