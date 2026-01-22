Orden de la agencia de inmigración de EEUU autoriza allanar domicilios sin orden judicial

Washington, 22 ene (EFE).- Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., al que han tenido acceso medios de comunicación, autoriza a sus agentes a derribar puertas y entrar en domicilios particulares sin una orden judicial para poder realizar arrestos de personas en situación irregular.

El documento ha sido remitido también al Congreso por un grupo llamado Whistleblower Aid (Ayuda para denunciantes) que representa a dos funcionarios estadounidenses anónimos.

Normalmente, agentes como los de ICE requieren una orden firmada por un juez para poder entrar en el domicilio de una persona sospechosa de estar en el país ilegalmente, pero las directrices compartidas por el grupo y que supuestamente emitió la agencia el pasado mayo sugieren que basta la orden de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, para derribar una puerta.

El memorando se firmó el pasado 12 de mayo por el director interino de ICE, Todd Lyons, antes de ser compartido con el resto de integrantes de la agencia, según Whistleblower Aid.

«Si bien el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. no se ha basado históricamente únicamente en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes definitivas de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento ha determinado recientemente que la Constitución de EE.UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin», reza el documento compartido por el grupo.

La supuesta circulación de este documento entre agentes de ICE se produce en un momento en el que el Gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado sus redadas en estados como Minnesota, donde se han producido casos en los que ICE ha allanado domicilios sin orden judicial.

Un ciudadano estadounidense llamado ChongLy Thao denunció que el pasado domingo agentes de inmigración tiraron la puerta de su casa en Minnesota sin orden judicial alguna y lo detuvieron a punta de pistola antes de sacarlo de su domicilio en ropa interior, en un momento en el que las temperaturas bajaban de cero grados centígrados, aunque luego fue puesto en libertad. EFE

