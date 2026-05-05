Orden de reclusión en un psiquiátrico al responsable del atropello mortal en Alemania

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Leipzig (Alemania), 5 may (EFE).- Un tribunal de primera instancia ordenó este martes la reclusión en un psiquiátrico del presunto responsable de un atropello masivo en Leipzig (este de Alemania) que causó la muerte de dos personas.

Según un comunicado del tribunal hay indicios de que el hombre actuó debido a problemas de salud mental.

La fiscalía imputó al hombre, un alemán de 33 años, dos casos de asesinato y cuatro de intento de asesinato y solicitó su internamiento por razones de seguridad y ante el peligro de que perpetrara otros delitos similares.

Según la policía, el hombre entró con su coche en la tarde del lunes en la zona peatonal de la ciudad para cometer el atropello.

Finalmente, tras atropellar varias personas, frenó el coche y se dejó detener sin oponer resistencia.

Una mujer de 63 años y un hombre de 73 murieron y seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Además, 80 personas tuvieron que recibir atención médica.

El autor del atropello acababa de recibir el alta de un hospital psiquiátrico y contaba con antecedentes policiales, según informó la Fiscalía hoy.

La Fiscalía explicó que el hombre había recibido tratamiento en un hospital psiquiátrico hasta el pasado 26 de abril, sin detallar los motivos del alta, después de que algunos medios como Bild hubiesen asegurado que fue expulsado debido a su comportamiento agresivo. EFE

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