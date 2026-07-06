Ordenan arresto por cinco días a ministro de Trabajo colombiano por desacato de tutela

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(Actualiza con respuesta del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino)

Bogotá, 6 jul (EFE).- El ministro de Trabajo colombiano, Antonio Sanguino, fue sancionado con un arresto de cinco días por un juzgado de Bogotá al no acatar un fallo de tutela (recurso de amparo) que le ordenaba dar información sobre las actuaciones del ministerio ante las denuncias de acoso laboral y sexual en el sistema de medios públicos RTVC.

El derecho de petición fue radicado el 24 de marzo por la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña, y el fallo de tutela que amparó ese derecho, emitido el 20 de mayo, le dio a Sanguino un plazo de 48 horas para responder un cuestionario de 12 preguntas sobre el trabajo que hizo el Ministerio de Trabajo frente a las denuncias de acoso laboral y violencia basada en género en la entidad estatal.

Ante el silencio de la autoridad, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó un arresto de cinco días que deberá cumplir en una cárcel de la Policía y tendrá que pagar una multa de tres salarios mínimos mensuales (unos 1.500 dólares).

La orden también fue remitida a la Policía para «que proceda a la captura» del sancionado y cumpla con el arresto impuesto.

Al respecto, Sanguino interpuso este lunes una solicitud para revocar la sanción impuesta y argumentó que el Ministerio de Trabajo «entregó la totalidad de la información pública disponible» requerida, misma que supuestamente fue «ignorada» por la congresista.

«El Ministerio del Trabajo sí respondió de fondo el 26 de mayo de 2026 a la solicitud presentada el 24 de marzo sobre el Plan Nacional de Inspección a medios, y el 1 de julio informó esa respuesta al despacho judicial», detalló el ministro en X.

Sanguino afirmó que su prioridad y la del Gobierno es «proteger datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización» de las denunciantes, por lo que una parte de la información entregada está resguardada por reserva legal.

Acoso en medios de comunicación

En abril de este año, el Ministerio de Trabajo recibió denuncias de supuesto acoso sexual y laboral en RTVC que apuntaban al gerente de la entidad, Hollman Morris, a quien hace ocho años denunció públicamente Lina Castillo, quien entonces era militante del partido Colombia Humana, del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Tras esa denuncia, Morris presentó una acción por injuria y calumnia en su contra, un proceso que más de 40 mujeres periodistas citaron en una carta pública como ejemplo de posibles escenarios de revictimización. EFE

nav/enb