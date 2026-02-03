Ordenan captura de una diputada y exministro hondureños por 67 delitos de presunto fraude

2 minutos

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- La Justicia de Honduras ordenó este lunes la captura de la diputada opositora Isis Cuéllar y el exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona, a quienes el Ministerio Público (Fiscalía) acusa de fraude por el supuesto desvío de más de más de 227.900 dólares de fondos públicos.

El juez designado por el Supremo para el caso, Luis Fernando Padilla, dictó la medida contra ambos líderes del ahora opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

La orden de detención se produce tras el requerimiento fiscal (una acusación para que la Justicia proceda contra los señalados) presentado este lunes por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que incluye también a una decena de exfuncionarios de Sedesol.

Según la acusación, Cuéllar, quien se reeligió en los comicios general del pasado 30 de noviembre, y Cardona habrían actuado en «contubernio» para defraudar más de seis millones de lempiras (227.961 dólares) de las arcas estatales.

Los fondos públicos supuestamente fueron utilizados para financiar la campaña del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en el tercer lugar en unos comicios en los que se impuso Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

El caso tomó relevancia a finales de junio pasado, cuando Cardona renunció a su cargo tras la difusión de un video en el que se escucha en una conversación telefónica con Cuéllar, donde supuestamente se discute el uso de recursos estatales con fines políticos.

Las investigaciones apuntan a la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo aprobado por el Parlamento para los ejercicios fiscales de 2023 a 2025 con un presupuesto total de 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).

Según las autoridades, los fondos estaban destinados a proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, y debían ser ejecutados por comunidades, patronatos, juntas de agua, alcaldías y organizaciones sociales.

El exministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Sergio Coello ya había advertido el año anterior sobre «deficiencias relevantes» en los procesos administrativos y financieros.

Entre las irregularidades señaladas figuran fallas en la emisión de cheques, debilidades en los controles internos y vacíos en la liquidación de los fondos asignados, detalló el jefe de la cartera anticorrupción. EFE

ac/fa/cda