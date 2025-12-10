Ordenan capturar a jefe de la mayor disidencia de las FARC por genocidio de indígenas

Bogotá, 10 dic (EFE).- Un juez colombiano emitió orden de captura contra el jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, por el supuesto genocidio indígenas del suroeste del país, informó este miércoles la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Además de la captura de Mordisco, quien es el hombre más buscado de Colombia, el juez también pidió la misma medida para otros 13 integrantes del EMC, entre ellos: «tres cabecillas del Estado Mayor, un jefe de frente, cinco comandantes de comisión, un comandante de milicias y tres militantes rasos».

«Los delitos que se le imputan son el genocidio, homicidio agravado, tentativa de homicidio y desplazamiento forzado, como presunto responsable de 32 ataques graves contra 43 víctimas de la comunidad Nasa», explicó Camargo.

La fiscal dijo a la prensa que la decisión judicial tiene como hipótesis que el pueblo Nasa, habitante del convulso departamento del Cauca (suroeste), está siendo «víctima de un genocidio perpetrado por ese grupo criminal».

Según Camargo, el caso se construyó a partir de una «caracterización juiciosa» del territorio, de las víctimas y de los patrones de violencia que enfrentan las comunidades indígenas.

Las órdenes de captura se deben también a «asesinatos de sabedores ancestrales, reclutamiento forzado de menores» y otros homicidios selectivos que buscan «minar la existencia» del pueblo Nasa en el Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia de las disidencias de las extintas FARC.

Los crímenes, según la Fiscalía, fueron perpetrados por el Frente Dagoberto Ramos del EMC en Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló.

Las acciones contra esa población indígena supuestamente se desarrollaron en cumplimiento de un «exterminio promovido por los máximos jefes del grupo armado ilegal contra la población Nasa para apoderarse de sus tierras y evitar resistencia a su actuar criminal en el norte y oriente de Cauca», detalló la información.

Según el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, Mordisco, con 15 años de trayectoria delictiva, tiene al menos otra orden de captura activa por concierto para delinquir agravado y la Policía ofrece una recompensa de hasta 3.644 millones de pesos (unos 940.000 dólares). EFE

