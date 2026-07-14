Ordenan detención de concejal y maestro acusado de violar y embarazar a alumna en Honduras

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Tegucigalpa, 14 jul (EFE).- Un juez de Honduras ordenó este martes la detención del concejal y docente Henry Antonio Valladares, de 64 años, por su presunta responsabilidad en la violación y embarazo de una menor de 13 años.

Valladares compareció en una audiencia de presentación de imputados ante un juzgado del municipio de Danlí, departamento de El Paraíso (este), que además fijo para el próximo 17 de julio la audiencia inicial del proceso, indicó el Poder Judicial en sus redes sociales.

El concejal fue capturado este martes en Danlí, donde también trabaja como docente en un centro educativo en el que estudia la presunta víctima, informó la Policía Nacional.

Según las investigaciones, el acusado supuestamente citó a la menor en el centro educativo con el argumento de revisar unas calificaciones pendientes y, una vez a solas, presuntamente la sometió y cometió la agresión sexual.

La Policía señaló que, tras recuperar el conocimiento, la víctima habría presentado malestares físicos y que posteriormente recibió amenazas del docente para que mantuviera silencio sobre lo ocurrido.

No obstante, los exámenes practicados por Medicina Forense determinaron que la menor quedó embarazada como consecuencia del abuso, añadió.

El 50 % de los embarazos adolescentes en Honduras tiene su origen en violaciones sexuales, muchas de ellas por sus familiares, de acuerdo a autoridades y diversas organizaciones.

El delito de violación sexual en Honduras, sancionado por el artículo 140 del Código Penal, establece una pena de 9 a 13 años de reclusión, pero cuando la víctima es menor de 14 años, la pena es de 12 a 17 años. EFE

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