Ordenan el traslado de 363 reclusas a penitenciarías de mujeres en Paraguay

2 minutos

Asunción, 17 may (EFE).- Un grupo de 363 reclusas fue trasladado este domingo desde seis prisiones, en su mayoría, hacia una cárcel de mujeres ubicada en la ciudad de Emboscada, cercana a la capital paraguaya, Asunción, como parte de un plan que busca eliminar cárceles mixtas, informó el director de establecimientos penitenciarios, Rubén Peña.

«Este es un paso más en el proceso de reordenamiento y de implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria que el Paraguay está llevando a cabo», dijo Peña a EFE al referirse al operativo de traslado denominado ‘Umbral 2.5’ que ejecutó el Ministerio de Justicia.

El director indicó que las reclusas procedían de cárceles mixtas, que alojan a hombres y mujeres, de las ciudades de Pedro Juan Caballero y Concepción, al norte del país; Encarnación y Misiones, en el sur; y de Villarrica (centro) y Ciudad del Este.

Custodiadas por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 361 de ellas fueron llevadas en 20 autobuses al Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada (Comple), a unos 39 kilómetros de Asunción, en el departamento de Cordillera (centro), dijo el funcionario.

Esta penitenciaría, inaugurada en octubre pasado con una capacidad para albergar a 1.364 mujeres, actualmente acoge al 92 % de las reclusas del país, que en total suman aproximadamente 1.200, detalló Peña.

Otras dos mujeres fueron a la penitenciaría ‘Serafina Dávalos’ de la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, una cárcel que acoge a reclusas con hijos pequeños, embarazadas o con enfermedades crónicas.

«Con esto el Ministerio de Justicia busca eliminar todas las penitenciarías mixtas», enfatizó el director.

En octubre pasado, 553 reclusas fueron trasladadas al Complejo de Emboscada procedentes de la Penitenciaría Nacional Casa del Buen Pastor, la mayor cárcel para mujeres del país que fue cerrada entonces tras 106 años de funcionamiento en Asunción.

La población recluida en las 19 cárceles del país suma 19.426 personas, de las cuales el 94,3 % son hombres y 5,7 % mujeres, según el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP) que recoge datos de diciembre pasado.

El Gobierno paraguayo ha desarrollado varios operativos desde el año pasado con el objetivo de separar los internos sentenciados de aquellos que aún enfrentan procesos judiciales -que representaban hasta diciembre pasado el 60 % de la población carcelaria-, y para atender al hacinamiento en las prisiones. EFE

nva/seo