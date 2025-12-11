Ordenan evacuar 48 viviendas en el norte de Japón por daños tras el terremoto del lunes

2 minutos

Tokio, 11 dic (EFE).- Las autoridades japonesas ordenaron evacuar este jueves 48 viviendas en la localidad de Hachinohe, en el norte de Japón, tras encontrar daños en una torre de acero cercana, tres días después del fuerte terremoto de magnitud 7,5 que sacudió la zona.

La orden afecta a 48 viviendas ubicadas alrededor de una torre de la compañía de telecomunicaciones NTT por riesgo a que la estructura colapse, recoge la televisión pública NHK.

En concreto, uno de los pilares de la torre de acero, de unos 70 metros de altura, resultó dañado durante el sismo, y varios de los remaches que lo mantienen fijo se soltaron.

Además de las viviendas, las autoridades municipales cerraron hasta nuevo aviso partes de la Ruta Nacional 45, una autopista que se extiende por la costa del noreste del país.

El terremoto, que dejó al menos 33 heridos, se produjo a las 23:15 del lunes (14:15 GMT) en el mar frente a la prefectura de Aomori (donde se encuentra la ciudad de Hachinohe), con su epicentro a 50 kilómetros de profundidad, y alcanzó en el noreste del territorio el nivel 6 superior en la escala nipona de 7 niveles, que mide el potencial destructivo de los sismos.

El archipiélago no experimentaba un terremoto de esta magnitud desde el sismo de 7,6 del día de Año Nuevo de 2024 en la península de Noto, un área rural y envejecida junto a las costas del mar de Japón, y que causó 400 muertos.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

jdg/rrt