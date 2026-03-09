The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ordenan prisión preventiva para cuatro italianos acusados de estafa en El Salvador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Salvador, 9 mar (EFE).- Una corte penal de El Salvador ordenó que cuatro ciudadanos italianos permanezcan en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones ligadas a un proceso penal por el cargo de estafa, según informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

«Los imputados vendían herramientas eléctricas y generadores falsificados, haciéndolos pasar por marcas de prestigio», detalló la FGR en un boletín, en el que identificó a los acusados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga.

La entidad de investigación amplió que «las víctimas pagaron entre 700 y 1.600 dólares por artículos de baja calidad a los que solo les pegaban calcomanías originales».

Tras su detención, el 18 de febrero pasado, la Fiscalía General apuntó que «a los imputados se les ha perfilado» y que supuestamente, sin que se indique si fueron acusados de todos estos cargos, «están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude».

La FGR relató que esta «red comenzó su operatividad a partir de agosto del año pasado (2025)» y que Luigi Barbato «era el principal actor para realizar el ofrecimiento de los productos y se presentaba como el representante de El Salvador y Centroamérica de CATLINE».

Según informó la Fiscalía General, «dicho comercio era promovido como la filial de una reconocida empresa de fabricación de maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales, según denunció una víctima por medio de redes sociales». EFE

hs/sa/rao/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR