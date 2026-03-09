Ordenan prisión preventiva para cuatro italianos acusados de estafa en El Salvador

1 minuto

San Salvador, 9 mar (EFE).- Una corte penal de El Salvador ordenó que cuatro ciudadanos italianos permanezcan en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones ligadas a un proceso penal por el cargo de estafa, según informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

«Los imputados vendían herramientas eléctricas y generadores falsificados, haciéndolos pasar por marcas de prestigio», detalló la FGR en un boletín, en el que identificó a los acusados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga.

La entidad de investigación amplió que «las víctimas pagaron entre 700 y 1.600 dólares por artículos de baja calidad a los que solo les pegaban calcomanías originales».

Tras su detención, el 18 de febrero pasado, la Fiscalía General apuntó que «a los imputados se les ha perfilado» y que supuestamente, sin que se indique si fueron acusados de todos estos cargos, «están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude».

La FGR relató que esta «red comenzó su operatividad a partir de agosto del año pasado (2025)» y que Luigi Barbato «era el principal actor para realizar el ofrecimiento de los productos y se presentaba como el representante de El Salvador y Centroamérica de CATLINE».

Según informó la Fiscalía General, «dicho comercio era promovido como la filial de una reconocida empresa de fabricación de maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales, según denunció una víctima por medio de redes sociales». EFE

