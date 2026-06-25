Ordenan registros a importantes accionistas de Americanas, por fraude millonario en Brasil

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Río de Janeiro, 25 jun (EFE).- Las autoridades brasileñas realizaron este jueves allanamientos contra dos de los principales accionistas del gigante minorista Americanas y altos ejecutivos de los mayores bancos privados del país, por su presunta vinculación con un fraude estimado en 54.000 millones de reales (unos 10.400 millones de dólares o 9.150 millones de euros).

La operación se realizó en Río de Janeiro y São Paulo, en donde se cumplieron nueve órdenes de registro además del bloqueo de bienes y valores de los investigados hasta el límite del monto presuntamente defraudado, según un comunicado de la Policía Federal.

Los accionistas Carlos Alberto da Veiga Sicupira y Paulo Alberto Lemann, dos de los hombres más ricos del país, así como el español Sérgio Rial, expresidente de Santander Brasil y exdirector ejecutivo de la gigante minorista, están entre los señalados, según el diario ‘O Globo’.

También figuran, Eduardo Saggioro Garcia, quien forma parte del consejo de administración de Americanas; José de Castro Araújo Rudge Júnior y Gustavo Balassiano, vinculados a Itaú Unibanco; Carlos Henrique Villela Pedras, de Bradesco; y André Juaçaba de Almeida y Alexandre Lian Abdo, relacionados con el banco Santander.

Según la Policía Federal, los sospechosos habrían tenido conocimiento de supuestas irregularidades contables practicadas durante años, relacionadas con operaciones de financiación a proveedores y con contratos de fondos de publicidad contabilizados, al parecer, sin respaldo económico.

Las autoridades investigan indicios de los delitos de manipulación de mercado y asociación criminal.

El escándalo de Americanas estalló en enero de 2023, cuando la empresa informó que había identificado inconsistencias contables por cerca de 3.850 millones de dólares, lo que llevó a la dimisión de la cúpula directiva de la empresa.

Dos semanas después, la compañía presentó la petición de recuperación judicial ante la Justicia de Río, que la aceptó de inmediato.

La Interpol llegó a arrestar en Madrid, en 2024, al antiguo director general de la empresa Miguel Gutiérrez, quien tiene nacionalidad española además de brasileña, en respuesta al pedido de extradición por parte de las autoridades de Brasil, pero la Justicia española decretó su liberación a cambio de ciertas medidas cautelares, como la retención del pasaporte.

Americanas, que llegó a tener más de 1.800 tiendas distribuidas por todo el país y ha cerrado decenas de puntos de venta desde el estallido del escándalo, en un intento por cuadrar las cuentas, todavía no se ha manifestado en relación con la denuncia de la Fiscalía. EFE

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