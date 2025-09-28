Orense y Libertad avanzan al hexagonal final por el título de 2025 en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 28 sep (EFE).- Orense y Libertad se clasificaron este domingo al hexagonal final por el título de 2025 en Ecuador y los billetes para las copas Libertadores y Sudamericana de 2026, junto a Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito y Universidad Católica, respectivamente.

Orense logró el billete tras el empate por 0-0 frente a Emelec, pues acumuló 47 puntos, mientras Libertad derrotó por 1-0 a Vinotinto, con gol de David Caicedo, y sumó 46 unidades, los mismos de Deportivo Cuenca, que se quedó por diferencia de goles.

Por la fecha final de la fase inicial, el Independiente del Valle conservó el primer puesto, con 64 unidades, tras el empate por 0-0 ante Delfín y en las fechas pasadas se adjudicó el primer billete local para la fase de Grupos de la Copa Libertadores de 2026.

El Barcelona se mantuvo en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 54 unidades, a pesar del empate por 1-1 ante Aucas; Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó por 3-1 a Técnico Universitario y con 51 enteros, en el tercer puesto, accedió al hexagonal final.

Michael Estrada anotó un doblete para el Rey de Copas de Ecuador y el boliviano Gabriel Villamil convirtió el otro tanto, mientras Elian Carabalí concretó el descuento para el Técnico Universitario, que jugará el cuadrangular final para evitar el descenso.

La Universidad Católica venció por 2-1 a Deportivo Cuenca, con doblete del panameño José Fajardo, acumuló 49 puntos y alcanzó el cuarto lugar. De su lado, el cuadro cuencano descontó a través del argentino Alexis Rodríguez.

Tras el cierre de la trigésima fecha de la Liga Pro, Deportivo Cuenca, con 46 puntos; Emelec, con 42; Aucas, con 41; Macará, con 38, El Nacional, con 34 y Delfín, con 31, disputarán el segundo hexagonal final por un billete local para la Copa Sudamericana de 2026.

Por su parte, Técnico Universitario, con 28 puntos; Vinotinto y Mushuc Runa, con 27 cada uno y Manta, con 26, disputarán el cuadrangular final del que, los dos últimos perderán la categoría para el próximo año en Ecuador.

El sistema de disputa de la actual Liga Pro determinó que cada uno de los equipos ingresará a cada hexagonal y cuadrangular final, con los puntos con que este domingo cerraron la fase inicial del torneo. EFE

