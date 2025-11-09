Organismo electoral excluye la candidatura de Martín Vizcarra a la vicepresidencia de Perú

Lima, 8 nov (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú excluyó al exgobernante Martín Vizcarra (2018-2020) de la posibilidad de postular a la vicepresidencia de su país en la fórmula electoral que tendrá como aspirante presidencial a su hermano Mario Vizcarra, informó este sábado el exmandatario.

«Podrán excluirme del proceso pero no del corazón de los peruanos. !No nos van a doblegar¡», señaló el exjefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

En un pronunciamiento que acompañó a su mensaje, Vizcarra sostuvo que la ONPE «ejecutó una nueva arbitrariedad al eliminar» su candidatura a la vicepresidencia, «vulnerando» su derecho «de ser elegido y el de todos los peruanos a elegir libremente».

«Hemos presentado los recursos legales correspondientes y seguimos adelante con la medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos», a la que ha pedido que ordene al Congreso que anule la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos que le ha impuesto, anotó.

Vizcarra anunció el pasado 31 de octubre que pretendía postular a la vicepresidencia de su país, a pesar de la inhabilitación del Congreso, que en noviembre de 2020 lo destituyó por una «permanente incapacidad moral».

Su destitución se dio prácticamente un año después de que en 2019 disolviera el Parlamento luego de que el fujimorismo y otras fuerzas que dominaban la cámara se opusieran a las reformas de carácter político y judicial que impulsaba.

El exgobernante enfrenta actualmente un juicio por presuntos sobornos recibidos durante su época como gobernador de la región de Moquegua (2011-2014), en el sur del país.

El político confirmó este sábado que la fórmula de su partido, Perú Primero, para los comicios que se celebrarán en abril del próximo año seguirá con su hermano Mario como candidato presidencial y que él asumirá «con determinación la jefatura de campaña nacional para seguir recorriendo el país».

«No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos», concluyó.

Los primeros sondeos de opinión indican que Mario Vizcarra figura entre los candidatos con mayor preferencia ciudadana, junto con el exalcalde de Lima y empresario ultraconservador Rafael López Aliaga, y la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) Keiko Fujimori. EFE

