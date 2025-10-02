Organismo electoral sursudanés dice que no hay fondos para preparar las elecciones de 2026

Yuba, 2 oct (EFE).- La Comisión Electoral Nacional (NEC) de Sudán del Sur afirmó este jueves que no ha recibido los fondos necesarios para comenzar los preparativos de las elecciones generales previstas para finales de diciembre de 2026, las primeras desde la independencia del país hace 15 años.

El presidente de la NEC, Abednego Akok, declaró a EFE que el Ministerio de Finanzas aún no ha liberado el dinero, a pesar de la directiva emitida el pasado junio por el presidente sursudanés, Salva Kiir, en la que ordenaba el desembolso.

«Las órdenes del presidente deben cumplirse, pero hasta ahora no se ha hecho nada», afirmó Akok.

El comisionado explicó que los fondos son necesarios para llevar a cabo campañas de educación cívica y electoral, así como para abrir oficinas de la NEC en los diez estados y las tres zonas administrativas de Sudán del Sur.

Hasta ahora se han establecido seis oficinas estatales y se espera que las restantes estén listas antes de que finalice el año si se dispone de los recursos necesarios.

«Como comisión, estamos preparados, pero sin la financiación oportuna no podremos cumplir los objetivos electorales clave», advirtió Akok, quien alertó de los efectos sobre los próximos comicios: «Esto afectará a los preparativos para las primeras elecciones nacionales desde la independencia».

Desde su independencia en 2011, en Sudán del Sur nunca se han celebrado elecciones generales o presidenciales debido a la guerra que se desató en 2013 y por las disputas internas sobre los pasos para su celebración, además de la falta de acuerdo sobre un candidato a la Presidencia.

Desde entonces, el Gobierno de transición ha prorrogado varias veces el mandato presidencial, alegando la inseguridad y la necesidad de aplicar los acuerdos de paz.

La última prórroga aprobada el pasado mes de junio retrasó el calendario electoral hasta el 26 de diciembre de 2026 para dar tiempo a los preparativos.

Con la celebración de elecciones generales se espera que culmine la transición democrática en el empobrecido país africano. EFE

