Organismo europeo de DDHH insta a la FIFA a reforzar la «integridad» del fútbol

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El Consejo de Europa, organización paneuropea de derechos humanos, instó el domingo al ente rector de la FIFA a fortalecer la «integridad» del fútbol, señalando que el Mundial organizado junto a Estados Unidos había suscitado «un interrogante tras otro».

La Copa del Mundo de 2026, que concluye este domingo con la final entre Argentina y España, se ha visto empañada por presiones políticas, insultos racistas contra los jugadores y la apertura a los mercados de apuestas, lo que allana el camino al fraude, afirmó en un comunicado el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.

«La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha suscitado un interrogante tras otro (…) La celebración terminará esta noche. Las preguntas, no», sostuvo Berset.

A su juicio, debe haber «un diálogo constructivo que comience esta noche para elaborar el marco de integridad del Mundial de 2030 antes de que se dispute».

El funcionario lamentó también que la «influencia política se haya trasladado al campo», en referencia a la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido frente a Bélgica.

«Cuando las reglas se doblegan ante la presión, cada resultado queda en duda», aseguró.

Además, cuestionó la decisión de la FIFA de contar por primera vez con un mercado de predicciones —ADI Predictstreet— como socio oficial, el cual permite realizar apuestas sobre cada aspecto del juego.

«Las apuestas han pasado de centrarse en el resultado de un partido a los momentos en que un solo jugador puede generar sin que cambie el marcador», argumentó.

«Es una puerta abierta al fraude. Y este Mundial ha abierto esa puerta aún más», sentenció.

El Consejo de Europa, que cuenta con 46 miembros, elaboró en la década de 1980 un tratado para garantizar la seguridad de los aficionados del fútbol y también ha creado una convención contra el dopaje, así como un acuerdo contra el amaño de partidos.

«Esta noche, el silbato final pondrá fin al torneo. Que también marque el inicio de la tercera mitad y de la urgente labor de fortalecer la integridad del deporte», concluyó Berset.

El Consejo de Europa no forma parte de la Unión Europea e incluye a varios países europeos clave, como Reino Unido, que no son miembros del bloque.

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