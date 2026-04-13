Organismo marítimo alerta a los buques de la aplicación del bloqueo de EE.UU. en Ormuz

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El Cairo, 13 abr (EFE).- La entidad de la Marina británica Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) alertó este lunes a los buques sobre la aplicación del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, una medida que entró en vigor a las 14.00 GMT y que afectará a los puertos y zonas costeras de Irán.

«La UKMTO ha sido informada de que, a partir de las 14.00 UTC del 13 de abril de 2026, se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos y zonas costeras iraníes, incluidas las ubicaciones a lo largo del golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz», dijo la entidad en una alerta.

Estas restricciones de acceso se aplicarán «sin distinción» a los buques que hagan escala en puertos, terminales petroleras o instalaciones costeras de Irán, mientras que la UKMTO indicó que los detalles «formales» de estas medidas se publicarán mediante Avisos a los Navegantes (NTM) oficiales.

Según esta entidad, el bloqueo abarca «la totalidad del litoral iraní», pero no se ha informado de que impida el tránsito por Ormuz hacia o desde destinos no iraníes.

«Sin embargo, los buques podrían encontrarse con presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de derecho de visita durante el paso», indicó la UKMTO, que añadió que a los buques «neutrales» que se encuentran en puertos iraníes se les ha concedido «un periodo de gracia limitado para zarpar».

Asimismo, indicó que todavía se están elaborando directrices para los navegantes sobre cómo se aplicarán las medidas, como las rutas, los procedimientos de verificación o de tránsito autorizados.

El bloqueo al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó este lunes tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán.

Trump aseguró que Estados Unidos comenzará a «bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz», en un mensaje en Truth Social.

«También he dado instrucciones a nuestra Armada para que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar», aseguró el mandatario.

Trump señaló que otros países participarían en el bloqueo del estrecho, pero no especificó cuáles. EFE

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