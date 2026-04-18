Organismo marítimo alerta de tres incidentes frente a Omán en medio de tensiones por Ormuz

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El Cairo, 18 abr (EFE).- El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) alertó este sábado de tres nuevos incidentes ocurridos en las últimas 24 horas frente a las costas de Omán, donde persiste la inestabilidad por las tensiones entre Irán y Estados Unidos por el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

Según el resumen diario de UKMTO, los tres sucesos fueron reportados en posiciones al noreste y este del sultanato de Omán, en el noroeste del océano Índico.

El primer incidente tuvo lugar a unas 20 millas náuticas al noreste de Omán, desde donde el capitán de un buque tanque informó de que su embarcación fue abordada por dos lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que abrieron fuego sobre el tanque sin previo aviso por radio. «Tanto el buque como su tripulación resultaron ilesos», detalló el organismo marítimo.

El segundo evento se registró a 25 millas náuticas al noreste de Omán, donde un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil de «origen desconocido», lo que provocó daños en algunos contenedores, si bien «no se reportaron incendios ni impactos ambientales». Las autoridades locales investigan el suceso.

En el tercer incidente, que ocurrió a solo tres millas náuticas al este de Omán, el capitán de un buque comercial notificó la visualización de una «salpicadura» en las inmediaciones de su embarcación, sin que se precisaran más detalles sobre su origen.

La UKMTO señaló que la coyuntura de seguridad regional sigue «volátil», con actividad militar en curso y una amenaza persistente para la navegación comercial en la zona, y marcó las posiciones de los incidentes en el mapa de advertencias marítimas.

La organización, con sede en el Reino Unido, recomendó a todos los buques que transiten por el área extremar la precaución y reportar cualquier incidente sospechoso a través de sus canales oficiales.

Los tres incidentes se suman a la serie de eventos de seguridad que afectan el estratégico corredor marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico, ruta vital para el transporte de hidrocarburos y mercancías.

Estos incidentes se desarrollaron a lo largo de esta jornada en paralelo al cruce de declaraciones entre Irán y Estados Unidos sobre el control del estrecho de Ormuz.

Irán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un «control estricto» sobre Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre de Ormuz, y resaltó las «conversaciones positivas» que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una «postura firme». EFE

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