Organismos crean programa para acercar la historia dominicana a los jóvenes estudiantes

2 minutos

Santo Domingo, 28 ene (EFE).- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó hoy que firmó acuerdos con el Archivo General de la Nación (AGN) y el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana para elaborar un Programa Nacional de Educación Digital sobre historia dominicana dirigido a jóvenes, que busca fortalecer el conocimiento de esa ciencia social y promover el uso significativo de la tecnología con fines educativos.

El programa estará orientado a la creación de contenidos digitales educativos, como cápsulas, videos, microdocumentales, podcasts, gráficos y guías interactivas, así como acciones de difusión, con el fin de hacer más accesible y atractiva la enseñanza de la historia para las nuevas generaciones.

Los acuerdos fueron suscritos por Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel; Roberto Cassá, director general del AGN; y Noris Mercedes González Mirabal, presidenta de la Fundación Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

Gómez Mazara indicó, en una nota, que la institución asume como un deber ciudadano contribuir al fortalecimiento de la conciencia histórica, integrando el componente tecnológico a la preservación y difusión de los acontecimientos que han marcado la vida nacional.

Señaló que, ante la rapidez del siglo XXI y la forma en que las nuevas generaciones consumen las informaciones, resulta indispensable acercar la historia a la ciudadanía mediante herramientas innovadoras, por lo que reiteró la disposición del Indotel de respaldar iniciativas que promuevan el acceso al conocimiento histórico como parte esencial de la cultura democrática y del desarrollo del país.

Destacó que el programa permitirá aprovechar las telecomunicaciones como un medio para fortalecer la identidad, el pensamiento crítico y el acceso equitativo al conocimiento, en consonancia con la misión del Indotel de impulsar la inclusión digital y el desarrollo educativo del país.

De su lado, Cassá destacó que este acuerdo representa un aporte concreto a la difusión de la historia dominicana y al fortalecimiento de la conciencia histórica de la población, al permitir la producción y circulación de materiales educativos que acerquen los valores patrios a los centros educativos del país.

Cassá dijo que esta iniciativa se alinea con la misión del Archivo de no solo preservar el patrimonio documental, sino también difundirlo activamente, y valoró el respaldo del Indotel como un apoyo clave para ampliar el alcance y el impacto de estos contenidos formativos.EFE

rsl