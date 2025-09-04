Organización Fespad cierra sus operaciones en El Salvador por la «inseguridad jurídica»

San Salvador, 4 sep (EFE).- La organización de derechos humanos Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció este jueves su cierre de operaciones en El Salvador tras casi 37 años de existencia, a raíz de la «inseguridad jurídica» e insostenibilidad que genera la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).

«Dicha normativa constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos. Bajo esa normativa esas actividades bien se vuelven imposibles o se ven reducidas a su mínima expresión, quedando en tela de juicio la razón de ser de las organizaciones que se dedican a ello», indicó en un comunicado. EFE

