Organización humanitaria critica retirada de Polonia del tratado contra minas terrestres

Ginebra, 27 ago (EFE).- La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL), galardonada con el premio Nobel de la Paz por su labor, condenó este miércoles la intención de Polonia de retirarse del tratado que prohíbe este armamento, tal como notificó formalmente la semana pasada a Naciones Unidas.

Polonia fue uno de los países más afectados por las minas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y hasta bien entrados los años setenta se produjeron víctimas mortales y heridos entre la población civil por esta causa.

No obstante, la guerra entre Rusia y Ucrania, país este último con el que comparte frontera, le ha llevado dar un giro en su política con respecto a las minas, como lo han hecho también Finlandia, Lituania y otros países bálticos.

«Esta medida representa un cambio radical en el apoyo que Polonia ha prestado durante mucho tiempo al desarme humanitario y al derecho internacional, y alinea al Ejército polaco con las prácticas de Estados como Rusia y Corea del Norte», lamentó la organización.

La retirada surtirá efecto en seis meses, el 20 de febrero de 2026, a menos que Polonia se encuentre en conflicto armado en ese momento, en cuyo caso la retirada quedaría legalmente prohibida hasta que finalice el conflicto.

Polonia también se reserva el derecho de retractarse de su decisión dentro de ese plazo.

«No se cuestiona el derecho de Polonia a la autodefensa, pero las minas antipersonales solo ofrecen una falsa sensación de seguridad, ya que Rusia no se verá disuadida por estas armas obsoletas. El verdadero peligro que representarán las minas es para los civiles polacos, los niños y sus propios soldados», afirmó Dejan Ivkov, un superviviente de una mina terrestre y activista serbio, citado en un comunicado del ICBL.

Polonia ratificó el Tratado sobre la Prohibición de Minas en 2012 bajo el mandato del primer ministro Donald Tusk, convirtiéndose en el último país de la UE en adherirse a éste.

Según Landmine Monitor, una entidad que hace un seguimiento de la cuestión de las minas a nivel mundial, Polonia no ha fabricado minas antipersonales desde mediados de la década de 1980, dejó de exportarlas en 1995 y terminó de destruir su arsenal de más de un millón de minas antipersonales en 2016, tal y como exige el tratado. EFE

