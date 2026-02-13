Organización paraguaya alerta de alta impunidad en casos de torturas durante la dictadura

2 minutos

Asunción, 13 feb (EFE).- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay denunció este viernes que en el país sudamericano persiste una elevada impunidad en los casos de abusos ocurridos durante la dictadura del fallecido Alfredo Stroessner, que gobernó con mano de hierro entre 1954 y 1989.

A través de un comunicado, el MNP recordó de que Paraguay, a pesar de haber avanzado «en robustecer el marco jurídico de protección de los derechos humanos» en los últimos años, «sin dejar de ser importantes en sí mismos, se han visto históricamente opacados por los elevados índices de impunidad que aún, hoy día, prevalecen en los casos de tortura».

En el texto, el mecanismo también celebró la decisión judicial de la víspera que impuso condenas a tres expolicías hallados responsables de torturar a un activista en 1976, un extremo que consideró como una medida de «reparación histórica».

El jueves, la Justicia paraguaya sentenció a prisión a los exuniformados Manuel Alcaraz, Eusebio Torres y Fortunato Laspina -el primero a 20 años y a 25 años los dos restantes- por su responsabilidad en los vejámenes y torturas que sufrió en 1976 el antiguo preso político Domingo Rolón, quien falleció en 2024 sin ver que se hiciera justicia en su caso.

Los condenados cumplirán sentencias domiciliarias por sus avanzadas edades, adelantó entonces el juez de la causa, Juan Pablo Mendoza.

Estas decisiones, prosiguió el MNP, «se necesitan para erradicar la impunidad y reivindicar la memoria y dignidad de las víctimas de crímenes especialmente graves, como la tortura».

La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.EFE

rgc/gad