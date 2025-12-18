Organizaciones amazónicas celebran formalización de ocho gobiernos indígenas en Colombia

Bogotá, 18 dic (EFE).- Varias organizaciones amazónicas de Colombia celebraron este jueves la firma de los decretos que formalizan las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas (ETI) de la Amazonía, una figura jurídica que reconoce la autonomía plena, administrativa y fiscal de estas poblaciones.

Arley Cañas, líder de una de las comunidades, afirmó durante una rueda de prensa que la formalización de las ocho ETI marca «un salto histórico» en la transformación del Estado colombiano, al romper con un modelo de gobierno «monocultural y centralista» que durante décadas desconoció otros sistemas de pensamiento y de organización política.

Señaló que la decisión reconoce más de 30 años de resistencia indígena y permite avanzar hacia una forma de gobierno que articula marcos epistemológicos y culturales distintos dentro de una república plural.

La firma de los decretos tuvo lugar el pasado martes por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, y formaliza territorios ubicados en los departamentos de Amazonas y Vaupés que representan el 15 % de la Amazonía colombiana.

Las nuevas ETI abarcan más de siete millones de hectáreas y corresponden a los territorios de Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, Pani, Arica, Ríos Cotuhé y Putumayo, y Uitiboc-Asoaintam.

Formalizar un territorio como ETI implica que los pueblos indígenas dejarán de ser únicamente autoridades reconocidas por normas sectoriales y pasarán a integrarse oficialmente al mapa administrativo de Colombia, con competencias propias y autonomía política, administrativa y fiscal, en igualdad de condiciones con municipios o departamentos.

Este reconocimiento permite que los gobiernos indígenas continúen administrando sus territorios de acuerdo con sus sistemas de conocimiento, normas propias y cosmovisiones, y que se articulen de manera directa con los ministerios y las demás instituciones del Estado para poder implementar políticas públicas.

Para los pueblos indígenas amazónicos, la puesta en funcionamiento de las ETI representa la materialización del derecho a la libre determinación y al gobierno propio.

«Permite contribuir al resto del Estado de manera mucho más visible y coordinada desde nuestros territorios ancestrales, de acuerdo con nuestras propias normas», afirmó en un comunicado Roque Miraña, representante legal de la ETI Pani.

Además de consolidar la autonomía y la gobernabilidad indígena, la formalización de las ETI tiene implicaciones cartográficas y simbólicas, pues el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) deberá actualizar la cartografía oficial del país para reflejar esta realidad territorial y la diversidad de sistemas de gobierno existentes en Colombia. EFE

