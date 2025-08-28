Organizaciones denuncian que opositor venezolano Pilieri lleva un año preso e incomunicado

(Actualiza con declaraciones de María Corina Machado)

Caracas, 28 ago (EFE).- Organizaciones opositoras y de prensa en Venezuela denunciaron que el exdiputado Biagio Pilieri cumple este jueves un año preso por motivos políticos e incomunicado, por lo que exigieron su liberación.

En X, el partido Voluntad Popular (VP) dijo que se trata de una «injusta prisión» la del también coordinador nacional de la organización Convergencia, quien -indicó- tiene «365 días de aislamiento, sin visitas familiares ni defensa legal, víctima de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos».

Por tanto, exigió «su libertad inmediata y el cese de la persecución política contra quienes luchan por una Venezuela libre y democrática».

En la misma red social, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora María Corina Machado, alertó también del «aislamiento prolongado, sin derecho a visitas, sin debido proceso y sin acceso a atención médica» que, aseguró, sufre Pilieri.

«Biagio es periodista, líder político de amplia trayectoria y un padre de familia que, junto a María Corina Machado, se mantuvo firme recorriendo el país, trabajando por la libertad de Venezuela. Hoy su lucha sigue presente en cada uno de los venezolanos que, junto a él, están decididos a luchar por un país distinto», expresó.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también denunció que, desde que fue detenido, el 28 de agosto de 2024, su familia «no lo ha vuelto ver» ni «han podido hablar con él».

«Sin derecho a la defensa, está imputado por conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria», indicó en X la gremial, que pidió la libertad del periodista, para cuya familia, agregó, estos últimos doce meses «han sido un tormento».

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado dijo que el exdiputado siguió firme, «al lado de los venezolanos, con la certeza de que» la única opción «es avanzar hasta el final» por la «libertad».

«Hoy, tu testimonio, como el de cada uno de nuestros héroes presos, nos impulsa e inspira en cada paso que damos», añadió en X.

Pilieri fue arrestado luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024, y se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como El Helicoide.

En septiembre del año pasado, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Pilieri, junto al asesor jurídico Perkins Rocha y el exdiputado Freddy Superlano -también detenidos-, con la divulgación que hizo la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) del «85,18 %» de las actas electorales de las presidenciales, documentos que el oficialismo tilda de falsos.

Saab dijo entonces que estos opositores están siendo investigados porque «avalaron», «verificaron», «difundieron» y «divulgaron como real» la página web donde están las «actas» que la PUD recolectó a través de testigos y miembros de mesa en los comicios, y que el bloque opositor señala como prueba del triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia desde el exilio. EFE

