Organizaciones feministas proponen reformas de igualdad en víspera electoral en Colombia

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Bogotá, 26 may (EFE).- A cinco días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia organizaciones feministas presentaron la Agenda Feminista 2026-2030, una hoja de ruta con propuestas para exigir que el próximo Gobierno convierta la igualdad de las mujeres en una prioridad política, social y presupuestaria en el próximo cuatrienio.

«Partimos de una convicción fundamental: la igualdad real para las mujeres es indispensable para fortalecer la democracia, consolidar una paz duradera y construir un país más justo y sostenible», afirmó Claudia Mejía, integrante de la Red Nacional de Mujeres.

La iniciativa, denominada ‘Horizonte de la Igualdad. Un Gobierno para un Estado de igualdad con las mujeres y las niñas en toda su diversidad’, reúne propuestas construidas junto a mujeres de diferentes regiones del país y busca incidir en el debate público y en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

El documento plantea cinco ejes prioritarios para avanzar hacia un «Estado de igualdad»: seguridad con enfoque feminista, consolidación de un Sistema Nacional de Cuidado, fortalecimiento de la autonomía económica y reproductiva, democracia paritaria y fortalecimiento institucional con presupuesto suficiente para garantizar políticas públicas de igualdad.

La presentación de la Agenda coincide con la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales colombianas, cuya primera vuelta se celebrará este domingo 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio, en caso que ninguno de los candidatos logre la mitad más uno de los votos.

Las encuestas más recientes sitúan entre los destacados al senador izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico; al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria y a la senadora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Las organizaciones señalaron que las mujeres en Colombia «continúan enfrentando desigualdades estructurales», entre ellas mayores cargas de trabajo de cuidado no remunerado, menores ingresos y persistencia de violencias basadas en género.

La Agenda propone reconocer la violencia contra las mujeres como «un problema de seguridad pública» y fortalecer mecanismos especializados de investigación, judicialización y protección frente al feminicidio y la violencia sexual.

También plantea garantizar al menos un 50 % de representación femenina en espacios de decisión política y fortalecer condiciones para la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos del poder.

Las organizaciones hicieron un llamado a las candidaturas presidenciales y a sus equipos programáticos para construir de manera colaborativa propuestas orientadas a cerrar brechas de desigualdad y garantizar los derechos de las mujeres. EFE

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