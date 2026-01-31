Organizaciones hacen llamado a agentes inmigración a respetar derechos de periodistas

2 minutos

Nueva York, 31 ene (EFE).- La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ en inglés) y otras organizaciones periodísticas pidieron a los agentes del orden y a los tribunales que respeten sus derechos bajo la Constitución de Estados Unidos y les permitan hacer su trabajo «sin interferencias, abusos físicos, amenazas o intimidación».

Las organizaciones expresan su solidaridad con los periodistas que han sido agredidos física o verbalmente por agentes de inmigración y otras fuerzas del orden mientras cubrían protestas en Mineápolis, Chicago, Los Ángeles, Nueva Orleans, San Antonio y otras ciudades de Estados Unidos.

La NAHJ y otros grupos que se le unieron hacen un recuento en un comunicado conjunto de diversos incidentes que han afrontado periodistas en que han sido rociados con gas pimienta y otros irritantes químicos por agentes de inmigración y menciona a Nick Valencia, que junto a otros representantes de los medios cubrían el asesinato a tiros de Alex Prett en Mineápolis.

De acuerdo con las organizaciones, el incidente es consistente con la experiencia de otros periodistas que cubren redadas de inmigración y manifestaciones relacionadas y que dicen haber enfrentado un trato similar, destacan en el comunicado.

«El periodismo está protegido por la Constitución de los Estados Unidos. Las fuerzas del orden deben respetar el papel vital que desempeñan» estos trabajadores, afirman.

«El derecho de los periodistas a informar sobre situaciones volátiles y en desarrollo sin poner en riesgo su salud ni su seguridad es fundamental. Cuando se vulneren estos derechos, no nos quedaremos callados», advierten. EFE

