Organizaciones judías alemanas compiten con sus canciones en vísperas de Eurovisión

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Berlín, 15 may (EFE).- Decenas de asociaciones juveniles judías de Alemania compitieron este viernes en el concurso de canto y baile conocido como ‘Jewrovision’, organizado por el Consejo Central de los Judíos Alemanes (ZDA) en vísperas de la gran final de Eurovisión 2026, que se celebrará el sábado en Viena.

Según los organizadores el certamen, existente desde 2002 y que en esta ocasión se celebra en Stuttgart (suroeste de Alemania) bajo el eslogan ‘Voces de Esperanza’, se trata del mayor evento judío de este tipo en Europa.

Para esta edición estaba prevista la participación de más de 1.200 niños y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad de unos sesenta centros juveniles y comunidades judías de Alemania, en medio de estrictas medidas de seguridad.

Amenizó el espectáculo con una actuación especial la artista israelí Noa Kirel, que representó a su país en Eurovisión en 2023 en Liverpool (Reino Unido), donde quedó en tercer lugar con su canción ‘Unicorn’.

El discurso de bienvenida lo pronunció la ministra de Educación alemana, Karin Prien, de origen judío.

«Creo que precisamente en la situación política actual, con todo lo que los jóvenes judíos y judías han estado viviendo en los últimos años, este espacio es más importante que nunca», declaró en un vídeo promocional la moderadora, Hannah Veiler, presidenta de la Unión Europea de Estudiantes Judíos.

«Pienso que lo más importante de la ‘Jewro’ (Jewrovision) es pasárselo bien y olvidarse por unos días de lo que pasa fuera, estar con los amigos judíos y celebrar la ‘jewish joy’ (alegría judía en inglés)», agregó.

El programa concluirá el sábado con el visionado colectivo de la final de Eurovisión en Viena, en la que compiten 25 países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Ucrania, Israel y los dos grandes favoritos según las casas de apuestas, Finlandia y Grecia.

España y otros cuatro países -Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos- han boicoteado esta edición debido a la participación de Israel argumentando las evidencias de «genocidio» en la Franja de Gaza. EFE

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