Organizaciones medioambientales se alían para fiscalizar la legislación marítima europea

Compartir

2 minutos

Bruselas, 6 jul (EFE).- Once organizaciones medioambientales europeas lanzaron este lunes la ‘MPA Legal Coalition’, una nueva alianza creada para fiscalizar el cumplimiento de la legislación comunitaria destinada a proteger las áreas marinas protegidas y terminar con las «prácticas de pesca destructivas» que se siguen llevando a cabo, según informó la coalición en un comunicado.

Entre sus primeras acciones, la alianza instará a la Comisión Europea a emprender acciones legales contra varios Estados miembros que, según denuncian, «incumplen con sus obligaciones legales de proteger los ecosistemas marinos».

El lanzamiento de la nueva coalición se produce un año después de la presentación de demandas coordinadas contra seis países europeos -España, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos- por «permitir sistemáticamente el arrastre de fondo y otras prácticas pesqueras destructivas» en los espacios marinos Natura 2000.

La MPA denuncia que el Ejecutivo comunitario no ha tomado ninguna decisión hasta el momento, mientras que las áreas protegidas siguen padeciendo actividades pesqueras «que ponen en riesgo los ecosistemas que deberían preservar», por lo que aboga por prohibirlas.

«Prohibir las prácticas pesqueras destructivas, como la pesca de arrastre de fondo en las áreas marinas protegidas de la UE, proporciona una norma clara y sencilla para todos los pescadores de la UE, lo que simplificaría enormemente y reduciría los costes de seguimiento e implementación», reclama la MPA en el mismo comunicado.

La pesca de arrastre de fondo es una de las presiones más extendidas que afectan a los hábitats marinos en aguas europeas, alterando físicamente hasta el 79 % del lecho marino costero.

La Unión Europea se comprometió a proteger al menos el 30 % de sus mares de cara a 2030 en el marco de la Estrategia de Biodiversidad de la UE. EFE

lcg/ahg/crf