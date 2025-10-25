Organizaciones paraguayas analizan demandas contra una ley de control a ONGs

Asunción, 25 oct (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil en Paraguay informaron este sábado que analizan presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra una ley que busca controlar la financiación y las actividades de ONG nacionales y extranjeras; esta decisión se produce tras la promulgación del reglamento de la norma por parte del presidente Santiago Peña.

La representación de Amnistía Internacional (AI) en Paraguay es una de las organizaciones que confirmó a EFE la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, promulgada el 15 de noviembre de 2024.

También se cuestiona el reglamento de la norma, que fue publicado este jueves por el presidente Peña mediante un decreto.

«Nosotros ya tenemos la demanda de inconstitucionalidad preparada, estamos ya ultimando los últimos pasos», expresó el consultor legal de AI en Paraguay, Hugo Valiente, quien subrayó que además solicitarán una medida cautelar para que la CSJ ordene la «suspensión temporal de los efectos de la ley hasta tanto se resuelva el fondo» de la demanda.

El activista alertó que esta ley puede usarse «como un mecanismo de represalia contra las organizaciones de la sociedad civil que manifiestan una posición crítica hacia el Gobierno».

La norma regirá para las ONG que «reciban o administren fondos públicos o privados nacionales, fondos privados internacionales y/o fondos públicos provenientes directamente de otros Estados».

Además establece, entre otros, que lleven balances, una base de datos donde consten «la totalidad de los fondos o bienes que reciban o administren» y presenten informes sobre el «cumplimiento de sus propósitos», así como de su personal y beneficiarios.

En ese contexto, Valiente indicó que la ley, según su análisis, representa una «vulneración de la privacidad documental de las organizaciones», al afirmar que los «obliga a publicar datos que deberían ser confidenciales», una cuestión que -dijo- «pone en riesgo» a las personas que denuncian y a los activistas.

Igualmente, AI alegará, entre otros, que la norma supuestamente viola el derecho a la libre asociación y el principio de legalidad, pues, indicó Valiente, las conductas de transgresión a la ley no están «definidas expresamente» en ella.

Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que reúne a una treintena de redes y organizaciones sociales, «muy probablemente» presentará otra acción de inconstitucionalidad, dijo a EFE su secretario general, Dante Leguizamón, que puntualizó que aún están «analizando jurídicamente el reglamento».

Asimismo, el director ejecutivo de la organización medioambiental Fundación Moisés Bertoni, Yan Speranza, señaló que estudiarán «más en detalle» el reglamento para determinar si se está «afectando algún derecho constitucional».

Speranza sostuvo que la ley es «innecesaria», al destacar que «ya existen los mecanismos de control» a las ONG en Paraguay.

Analizó además que la ley «incorpora una serie de elementos que de alguna manera dificultan» el trabajo de las organizaciones,»con la excusa del control y de la transparencia». EFE

