Organizaciones sociales de Ecuador aseguran que nueva ley de Noboa «limita» su trabajo

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 27 ago (EFE).- Más de treinta organizaciones de la sociedad civil en Ecuador mostraron este miércoles su preocupación por la aprobación en la Asamblea Nacional (Parlamento) de la Ley de Transparencia Social, una normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa que, aseguraron, «limita injustificadamente» su trabajo.

La también conocida como «ley de fundaciones» busca, por medio de la regulación de organizaciones sin fines de lucro, controlar el flujo irregular de capitales, ya que, de acuerdo con el mismo presidente Noboa, algunas de ellas son utilizadas para «ingresar dinero y desestabilizar el país sin ningún tipo de control financiero».

El mandatario ha asegurado que algunas de estas entidades se han vuelto «un mecanismo que impulsa la criminalidad y la minería ilegal».

La normativa fue aprobada este martes por la mayoría oficialista del Parlamento, en medio de fuertes críticas de la oposición, que aseguró que era inconstitucional y que supuestamente busca criminalizar a la sociedad civil.

Las organizaciones dijeron este miércoles -en un comunicado- que durante las discusiones en el pleno del Legislativo «se utilizó por parte del oficialismo, un discurso estigmatizante», presentándolas «como sospechosas de actividades ilícitas sin evidencia concreta que lo respalde».

«Se hizo referencia al lavado de activos usando datos que no tienen ningún sustento en informes confiables o datos empíricos que demuestren el supuesto uso de las organizaciones de la sociedad civil para este fin», mencionaron las ONG.

Las entidades denunciantes aseguraron que este enfoque, que las hace «culpables por defecto», además de debilitar la confianza pública en las organizaciones, limita su posibilidad de recurrir a financiamiento privado y de la cooperación internacional, «lo cual afecta directamente la sostenibilidad de proyectos sociales, comunitarios y de derechos humanos».

«Si bien el texto aprobado recoge algunos cambios respecto a la versión inicial, persisten problemas estructurales que afectan la libertad de asociación y restringen injustificadamente la acción de un sector clave para el fortalecimiento democrático, la erradicación de la pobreza y el desarrollo», añadieron las entidades.

Las organizaciones criticaron la falta de «debate técnico y social suficiente» sobre esta norma, debido a la «premura con la que se tramitó», ya que fue calificada como económica-urgente, un recurso legislativo que permite aprobar las leyes en un plazo de apenas treinta días.

Los organismos pidieron participar en la construcción del reglamento de la ley y dijeron que están analizando acudir a organizaciones internacionales de derechos humanos para presentar evidencia que respalde sus preocupaciones e interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

Esta es la cuarta ley económica-urgente enviada por Noboa que es aprobada por la mayoría oficialista del Parlamento. Las otras tres fueron suspendidas parcialmente y de forma temporal por la Corte Constitucional, que analiza decenas de demandas de inconstitucionalidad interpuestas por otras organizaciones y sindicatos.

Se trata de las leyes de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia, en las que se concede al mandatario prerrogativas como el «indulto anticipado» a policías y militares o se crea un sistema de inteligencia que permite la acción de agentes encubiertos con identidad falsas y obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.

Para el presidente, estas normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país andino en los últimos años. EFE

cbs/jrg