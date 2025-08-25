Organizaciones sociales de Guatemala exigen la libertad de líderes indígenas

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 25 ago (EFE).- Representantes de organizaciones sociales en Guatemala exigieron este lunes la libertad del viceministro Luis Pacheco y de Héctor Chaclán, ambos líderes indígenas que llevan cuatro meses en prisión preventiva señalados de terrorismo, un extremo que niegan, acusando a la Fiscalía de «persecución arbitraria» por defender de manera pacífica los resultados de las elecciones en 2023.

«Este caso continúa causando gran indignación nacional e internacional, porque se está manipulando el sistema penal para perseguir injustamente a dos exdirigentes indígenas que participaron en la lucha del pueblo de Guatemala por la defensa de la democracia en 2023», expusieron las organizaciones sociales y familiares de los detenidos mediante un pronunciamiento.

Entre las entidades representadas se encuentran más de 50 organizaciones, como Alianza por las Reformas, Visibles, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, entre muchas otras.

«Repudiamos la persecución arbitraria del Ministerio Público (Fiscalía) de Consuelo Porras (fiscal general), en contra de quienes se manifiestan pacíficamente», añadieron las organizaciones sociales.

«Es preocupante que a la fecha, según el Ministerio Público, el Organismo Judicial siga sin nombrar a un juez para continuar el caso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán y que el caso se mantenga en reserva», puntualizaron.

Pacheco, quien es el actual viceministro de Energía y Minas del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, fue detenido junto a Chaclán el pasado 23 de abril bajo acusación de terrorismo y los dos fueron enviados a prisión preventiva.

Ambos fueron parte de la directiva de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán que se plantó en 2023 ante el Ministerio Público para defender los resultados de las elecciones ganadas precisamente por Arévalo de León.

Pacheco y Chaclán fueron acusados por el Ministerio Público por terrorismo y la jueza Carol Patricia Flores, señalada en el pasado por actos de corrupción, los imputó por dicho cargo y también por obstaculización a la acción penal, aunque la Fiscalía buscaba ligarlos a proceso judicial también por otros tres delitos, incluyendo sedición.

Por su parte, la esposa del viceministro, Lidia de Pacheco, calificó hoy la situación como «indignante» e «inaudita» tras una «lucha legítima» por parte de su pareja con el objetivo de defender los resultados de las elecciones en 2023.

La cúpula del Ministerio Público, comandada por la fiscal general Porras y su secretario general, Ángel Pineda, han sido sancionados bajo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, incluidos sus intentos por derribar los resultados presidenciales de 2023.

Pacheco y Chaclán son considerados por analistas como «presos políticos» por la persecución en su contra por parte del Ministerio Público, al igual que el periodista José Rubén Zamora Marroquín y el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo. EFE

jcm/mt/ad

(foto) (vídeo)