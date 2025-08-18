Organizador de una fiesta erótica en Rusia es condenado a 200 horas de trabajo comunitario

Moscú, 18 ago (EFE).- Un organizador de una fiesta erótica BDSM (siglas en inglés que combinan las prácticas sexuales de ‘bondage’, sumisión, sadismo y masoquismo, entre otras) fue condenado hoy por la Justicia rusa a 200 horas de trabajo comunitario por ofender los símbolos cristianos ortodoxos.

Un tribunal de Yekaterimburgo (montes Urales) condenó a Stanislav Slovikovski, artista y organizador de una fiesta BDSM, a 200 horas de servicio comunitario por insultar los sentimientos de los creyentes cristianos debido a tres fotos en el canal de Telegram de su proyecto, informó la plataforma independiente Mediazona.

«Expresa una falta de respeto a las tradiciones ortodoxas, genera una actitud negativa entre los ciudadanos hacia la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Patriarcado de Moscú y la ortodoxia en general», aseguró el fiscal durante el juicio, citado por la plataforma independiente Mediazona.

La acusación entendió que ciertos «atributos e imágenes están asociados con símbolos cristianos, combinados con fotografías obscenas de modelos semidesnudas».

Según el juez, tres fotografías colgadas en el canal de Telegram BV XXX de su proyecto Blue Velvet, en referencia a una película de David Lynch sobre una relación sadomasoquista, suponen un insulto a los sentimientos religiosos.

Las fotos, publicadas el 17 de septiembre de 2023, mostraban a una mujer con el pecho descubierto, con un pasamontañas y una especie de corona de espinas sobre la cabeza.

En una de las fotos, la mujer posa sobre una cruz metálica, que la investigación judicial vinculó con la cruz ortodoxa, aunque el acusado aseguró que era un elemento escénico inamovible en el lugar de la sesión de fotos.

En otra fotografía la misma mujer sostiene carteles con nombres de pecados capitales.

La denuncia fue presentada el 20 de diciembre de ese mismo año. Posteriormente, en mayo de 2024, la policía registró el domicilio de Slovikovski, de 48 años.

El acusado no admitió su culpabilidad, dijo profesar él mismo el cristianismo y hasta coleccionar biblias en su casa.

«No pretendí, ni podría pretender, insultar a lo que respeto», afirmó.

Además, según Slovikovski, reconocer las fotos como un delito «crearía un peligroso precedente de censura y pondría en peligro el arte contemporáneo».

El artista fue detenido el 25 de mayo de 2024 durante la fiesta erótica organizada en Yekaterimburgo.EFE

mos/cg