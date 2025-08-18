The Swiss voice in the world since 1935

Organizador de una fiesta erótica en Rusia es condenado a 200 horas de trabajo comunitario

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 18 ago (EFE).- Un organizador de una fiesta erótica BDSM (siglas en inglés que combinan las prácticas sexuales de ‘bondage’, sumisión, sadismo y masoquismo, entre otras) fue condenado hoy por la Justicia rusa a 200 horas de trabajo comunitario por ofender los símbolos cristianos ortodoxos.

Un tribunal de Yekaterimburgo (montes Urales) condenó a Stanislav Slovikovski, artista y organizador de una fiesta BDSM, a 200 horas de servicio comunitario por insultar los sentimientos de los creyentes cristianos debido a tres fotos en el canal de Telegram de su proyecto, informó la plataforma independiente Mediazona.

«Expresa una falta de respeto a las tradiciones ortodoxas, genera una actitud negativa entre los ciudadanos hacia la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Patriarcado de Moscú y la ortodoxia en general», aseguró el fiscal durante el juicio, citado por la plataforma independiente Mediazona.

La acusación entendió que ciertos «atributos e imágenes están asociados con símbolos cristianos, combinados con fotografías obscenas de modelos semidesnudas».

Según el juez, tres fotografías colgadas en el canal de Telegram BV XXX de su proyecto Blue Velvet, en referencia a una película de David Lynch sobre una relación sadomasoquista, suponen un insulto a los sentimientos religiosos.

Las fotos, publicadas el 17 de septiembre de 2023, mostraban a una mujer con el pecho descubierto, con un pasamontañas y una especie de corona de espinas sobre la cabeza.

En una de las fotos, la mujer posa sobre una cruz metálica, que la investigación judicial vinculó con la cruz ortodoxa, aunque el acusado aseguró que era un elemento escénico inamovible en el lugar de la sesión de fotos.

En otra fotografía la misma mujer sostiene carteles con nombres de pecados capitales.

La denuncia fue presentada el 20 de diciembre de ese mismo año. Posteriormente, en mayo de 2024, la policía registró el domicilio de Slovikovski, de 48 años.

El acusado no admitió su culpabilidad, dijo profesar él mismo el cristianismo y hasta coleccionar biblias en su casa.

«No pretendí, ni podría pretender, insultar a lo que respeto», afirmó.

Además, según Slovikovski, reconocer las fotos como un delito «crearía un peligroso precedente de censura y pondría en peligro el arte contemporáneo».

El artista fue detenido el 25 de mayo de 2024 durante la fiesta erótica organizada en Yekaterimburgo.EFE

mos/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR