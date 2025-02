Organizadores de acto en Berlín con relatora de la ONU para Palestina denuncian presiones

Berlín, 18 feb (EFE).- Los organizadores de un acto con la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanese, que originalmente debía celebrarse este miércoles en la Universidad Libre de Berlín (FU), han denunciado presiones e «intimidación» por parte de las autoridades berlinesas para suspender el evento.

Está previsto que el acto, en el que intervendrán también la secretaria general de la rama alemana de Amnistía Internacional, Julia Duchrow, y el fundador israelí de la ONG Forensic Arquitecture, Eyal Weizman, se celebre finalmente este martes en las instalaciones del periódico izquierdista ‘Junge Welt’.

El espacio anterior alquilado para el acto, Kühlhaus Berlin, fue colocado bajo una «presión masiva» por parte de las autoridades, denunció en un comunicado el partido izquierdista DiEM25, uno de los coorganizadores, hasta que suspendió el evento.

«No solo es una vergüenza, sino un ataque directo al Estado de derecho y a los principios fundamentales de la democracia», destacó la formación, que recordó lo ocurrido el año pasado con un congreso con voces a favor de la causa palestina en el que, tras un largo tira y afloja entre organizadores y autoridades, irrumpió la policía con la justificación de que se podían estar difundiendo discursos de odio.

En un principio la ponencia de Albanese debía producirse el 19 de febrero en la Universidad Libre de Berlín, que la semana pasada decidió suspender el acto en presencia debido a «la polarización actual y la situación de seguridad impredecible», según informó un portavoz a EFE.

La FU ofreció a los participantes intervenir en un acto online y de carácter no público, algo que estos declinaron.

Con anterioridad, el alcalde de Berlín, el conservador Kai Wegner, exigió públicamente a la FU la suspensión del acto para «enviar una señal clara contra el antisemitismo», según dijo al diario ‘Bild’, ya que la relatora de la ONU «se ha destacado en el pasado por su odio a Israel y la minimización de la organización terrorista Hamás».

Las protestas estudiantiles contra la ofensiva israelí en Gaza fueron a lo largo del año pasado motivo de disputas entre la alcaldía de la ciudad-estado de Berlín y los rectorados de varias universidades.

Las autoridades de la capital alemana han adoptado desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 medidas que han sido calificadas de draconianas contra las protestas por la masacre de civiles en Gaza y han prohibido manifestaciones y actos de forma preventiva con la justificación de que en estos podrían cometerse presuntos delitos de odio.

Esta semana trascendió que la policía ha abierto una investigación después de que un discurso en el festival de cine internacional de la Berlinale concluyera con el lema «From the river to the sea, Palestine will be free» (Desde el río hasta el mar, Palestina será libre), que el Ministerio del Interior alemán considera un lema de Hamás, aunque la justicia ha discrepado de esta interpretación en varios casos. EFE

