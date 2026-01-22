Organizan una ‘Casa Hispana’ en Davos para reunir y promocionar al liderazgo hispano

2 minutos

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- Coincidiendo con la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF), dos jóvenes emprendedores han logrado organizar, a la manera de lo que llevan haciendo otros países y empresas, un lugar de encuentro en Davos específico para la comunidad hispana, en el que conectar a los cada vez más numerosos participantes provenientes de España y Latinoamérica.

Casa Hispana, organización apolítica sin ánimo de lucro registrada en Suiza, ha celebrado este año su segunda edición, reuniendo en la principal vía de Davos, la avenida Promenade, a representantes empresariales, institucionales, culturales y sociales del mundo en español, muchos de ellos jóvenes.

«Davos no es únicamente un foro; es un punto de encuentro global, no solo para quienes participan oficialmente en el WEF -los coloquialmente llamados “white badges»-, sino también para los países y organizaciones que instalan allí sus propias “casas”, explica a EFE Joel de la Fuente, promotor de la iniciativa junto a su mujer y vicepresidenta de la ONG, Anastasia Raynaud.

«Tras cuatro años de asistencia continuada al Foro, me di cuenta de una ausencia evidente: el mundo hispano, que agrupa a más de 600 millones de hispanohablantes y cuenta con el tercer idioma más hablado del mundo, no contaba con un espacio propio -una ‘casa’- que proyectara de forma unificada su voz, su visión y su liderazgo».

El evento central de esta segunda edición de Casa Hispana reunió el miércoles, entre otros, a la vicepresidenta del consejo de administración de la Luksic Foundation (Chile), Isabella Luksic; al fundador de TRIVU y miembro del consejo de administración de la Fundación Princesa de Girona (España), Pablo González Ruiz de la Torre; y a Lina Torres y Mariana Díaz Torres, fundadoras de Movilizatorio (Colombia) y reconocidas con el ‘Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Award 2026’ en la categoría de Innovación Social Colectiva.

Entre los miembros del consejo asesor de Casa Hispana figuran la fundadora de la Cámara de Comercio de España en California, Rocío Esteve, y la CEO de la fundación estadounidense de promoción de la comunidad latina ‘We Are All Human-HispanicStar’, Carolina Guardiola Romo. EFE

jms/psh